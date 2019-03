Nigerian jalkapallotähden isä kidnapattiin ennen MM-kisojen ratkaisuottelua – sanoo nyt BBC:lle kokemuksen vahvistaneen häntä ihmisenä

Urheilu

Nigerian jalkapallotähden isä kidnapattiin ennen MM-kisojen ratkaisuottelua – sanoo nyt BBC:lle kokemuksen vah

Nigerian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pietarissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy