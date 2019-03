Urheilu

Suomalaisopein Italian mestaruuden voittaneen Gert Remmelin mielestä Suomesta puuttuu jalkapallo­kieli: "Tääll

Kymmenisen

Tapaamme

vuotta sitten Espoon Tapiolassa uteliaat jalkapalloihmiset löivät päänsä yhteen tavalla, jonka hedelmiä korjataan vieläkin Suomessa ja myös Italiassa. Viime vuonna Italian jalkapallon B-junioreiden mestaruus voitettiin osin opeilla, jotka jalostuivat FC Hongassa.Virolainen Gert Remmel, 43, oli osa FC Honkaa valmentaneen Mika Lehkosuon ympärille kerääntynyttä samanhenkisten valmentajien ryhmää, jossa tutkittiin maanisella uteliaisuudella peliä. Ryhmään kuului Remmelin lisäksi muun muassa Vesa Vasara, Jarkko Tuomisto ja TaNoKe-valmennusjärjestelmän kehittäjä Pertti Kemppinen ja koko joukkue muita valmentajia, jotka olivat mukana joko Hongassa tai Kemppisen TaNoKe-valmennuksessa.Viime vuonna Remmel oli voittamassa valmentajana Giorgione-seuran B-juniorijoukkueen kanssa ensin Veneton maakunnan mestaruutta ja sitten Italian amatöörisarjojen mestaruutta.Remmel oli suorittamassa vuonna 2014 valmentajatutkintoa Italiassa. Silloinen kurssikaveri Stefano Esposito pyysi hänet valmentajaparikseen Giorgioneen kaksi vuotta myöhemmin. Nyt Remmel on ollut seurassa valmentajana jo yli kaksi ja puoli vuotta.Remmelin Veneton maakunnassa, pienessä Castelfranco Veneton kaupungissa, joka sijaitsee nelisenkymmentä kilometriä Venetsiasta luoteeseen. Ammattilaispelaajia tuottava jalkapalloseura on kaupungin ylpeydenaiheita.Remmel on juuri oikea ihminen kertomaan, millaista on juniorijalkapallo Pohjois-Italiassa ja miten monin eri tavoin kulttuuri eroaa Suomesta.

Miten sinuun suhtauduttiin, kun tulit tänne Suomesta?

Remmel

"Tilanne on vähän sama kuin joku bolivialainen tulisi valmentamaan jääkiekkoa Suomeen. Pitää tehdä enemmän ja paremmin, kunnes ansaitsee ympäristön luottamuksen. Yksikään ihminen ei ole täällä kysynyt, montako liigacupia voitimme Hongan kanssa. Se ei kiinnosta ketään", Remmel sanoo.Remmelin mukaan paikallisella piazzalla juoruillaan tällä haavaa, että viidennellä sarjatasolla pelaavan seuran edustusjoukkueen valmentaja on saamassa potkut ja siitäkin juoruillaan, ketkä korvaavat edustusjoukkueen valmennuksen."Työllä ansaitaan uskottavuus. Vain sillä on merkitystä, mitä tänään tehdään."Remmel on ennenkin joutunut vakuuttamaan muut saadakseen työtä jalkapallovalmentajana. Suomessa hän oli ensin etelähelsinkiläisessä PPJ:ssä, sitten HIFK:ssa ennen kuin päätyi FC Honkaan Lehkosuon kutsumana. Hongassa Remmel oli pari vuotta apuvalmentajana.vertaa Giorgionea Käpylän Palloon. Kummallakin seuralla on aladivarissa pelaava edustusjoukkue ja kumpikin seura tunnetaan pelaajatuotannostaan.Giorgionessa junioripelaajien vanhemmat maksavat Remmelin mukaan vain parisataa euroa kaudessa lastensa pelaamisesta. Se on pilkkahinta suomalaisiin juniorijalkapallon maksuihin verrattuna.Joitain Giorgionen pelaajia tuodaan bussikuljetuksilla seuran harjoituksiin kauempaa, ja siitä palvelusta pitää maksaa kuukausittain joitakin kymppejä. Pelaajat tulevat 50 kilometrin säteeltä Veneton alueelta seuran harjoituksiin, ja seuraan päästääkseen pelaajien on täytynyt läpäistä pelaajatarkkailijoiden tarkka seula.

Mitä oppeja Suomesta on päätynyt italialaisseuraan?

"Monet asiat, joita teimme Hongassa, on meillä täälläkin käytössä. Ja ne asiat ovat todella erilaisia verrattuna ympäristöön."Esimerkiksi Remmel mainitsee täsmävalmennuksen, kuten pelaajien ajoitukset liikkeissä linjojen väleissä ja spesifiset peliasennot kaikissa pelin eri vaiheissa.Nyt seurassa on myös toinen suomalaisvalmentaja, Tuomas Silvennoinen, joka toimii seurassa videoanalyytikkona.

Mitkä ovat suurimmat kulttuurierot lasten jalkapallon päivittäisessä toiminnassa ja peleissä?

Giorgionen

Ovatko