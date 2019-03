Epäonnistunut ampuma-asennon muutos saattoi vaikuttaa Kaisa Mäkäräiseen koko kauden: ”Voi olla, että tällainen vekslaaminen ei ollut hyväksi”

Urheilu

Epäonnistunut ampuma-asennon muutos saattoi vaikuttaa Kaisa Mäkäräiseen koko kauden: ”Voi olla, että tällainen

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkäräisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-kisoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liiton

Kauden