Häirikkö levittää valheellista tietoa hiihdon harrastajien latuinfosivustolla: ”Hei trollaaja, keksipäs nyt muuta tekemistä!”

Urheilu

Häirikkö levittää valheellista tietoa hiihdon harrastajien latuinfosivustolla: ”Hei trollaaja, keksipäs nyt mu

Hiihtokausi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sivuston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Oittaan

”Ei tullut