Tällainen on Huuhkajien uhka: Tragedia teki Henrikh Mkhitarjanista Armenian kaikkien aikojen jalkapalloilijan, joka suhtautuu otteluihin kuin shakkiin

Urheilu

Tällainen on Huuhkajien uhka: Tragedia teki Henrikh Mkhitarjanista Armenian kaikkien aikojen jalkapalloilijan,

Armenian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosi

”Vuosi isäni kuoleman jälkeen aloitin harjoittelemaan jalkapalloa. Hän oli idolini. Sanoin itselleni, että minun täytyy juosta ja laukoa palloa kuin isäni.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mkhitarjanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aika

Lähteet: Player’s Tribune, Uefa.com, armradio.am, dfb.de, ESPN.

Armenia–Suomi kello 19.00 Suomen aikaa. Viasat Jalkapallo ja Viafree näyttävät ottelun.