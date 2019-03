Espoossa kypsyy salibandyn seuraava supertähti: ”Taso tulee olemaan sellainen mitä salibandyssa ei ole koskaan nähty”

Urheilu

Espoossa kypsyy salibandyn seuraava supertähti: ”Taso tulee olemaan sellainen mitä salibandyssa ei ole koskaan

Justus Kainulainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kainulainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yläkertaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luukkonen

Ykkösketjun

Varsin

Miesten salibandyliigan ensimmäiset välierät Classic–Oilers ja SPV–TPS keskiviikkona 27.3. Ruutu+ -palvelu näyttää ottelut.