KOK: Painonnostoa uhannut olympiapanna väistymässä

Kansainvälinen

olympiakomitea KOK on höllentämässä linjaansa dopingin kiusaamaan painonnostoon.Viime aikojen dopingpulmat ovat uhanneet painonnoston statusta olympialajina, mutta KOK on purkamassa lajin ehdollista asemaa vuoden 2024 Pariisin kesäolympialaisiin.KOK vaatii vielä sopimusta kansainvälisen painonnostoliiton IWF:n ja dopingtestausjärjestö ITA:n välillä, jotta painonnostoa uhannut olympiapanna väistyy kokonaan. Sopimus pitäisi saada allekirjoitettua lähipäivinä.”Jos se ei onnistu, painonnoston ehdollinen asema pysyy ja sitä käsitellään uudelleen kesäkuussa”, KOK ilmoitti.Painonnostajia on kärynnyt runsaasti esimerkiksi vuoden 2012 Lontoon kisojen uudelleentestausten myötä.Viime vuoden MM-kisoissa puolestaan kahdeksan thaimaalaisnostajaa jäi kiinni. Mukana oli myös kaksi Rion 2016 olympiavoittajaa.