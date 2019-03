Urheilu

HIFK:n paineet ja panokset kasvoivat nyt tornin korkuisiksi kiekkoliigassa

joukkueen voittaminen kolme kertaa peräkkäin tulee jääkiekossa vastaan lähes yhtenään. Pelicans teki tempun IFK:lle neljä kertaa tämän kauden runkosarjassa.Ja jos lasketaan ensimmäinen pudotuspeli mukaan, voitti Pelsu stadilaiset peräti viidesti putkeen.On kuitenkin täysin eri asia raapia voittoja lokakuussa, marraskuussa ja sydäntalvella kuin keväällä, jolloin panokset ja paineet kasvavat tornin korkuisiksi.IFK johtaa Liigan puolivälieriä 3–1, ja nyt aletaan mitata kunnolla molempia joukkueita. Sarja on katkolla Lahdessa, ja IFK lähtee peliin taskussaan kolme ottelupalloa.Helpoin veikkaus on, että IFK:n ottelupallot riittävät mutta Pelicansin halu jatkaa kautta on vähintään yhtä kova.