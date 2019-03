Suora lähetys Veikkausliigan avaustilaisuudesta: HJK on taas ylivoimaisesti suurin, HIFK:n pelaajabudjetti yltää vain neljäsosaan jättiläisestä

Urheilu

Suora lähetys Veikkausliigan avaustilaisuudesta: HJK on taas ylivoimaisesti suurin, HIFK:n pelaajabudjetti ylt

Jalkapallon

Veikkausliigajoukkueiden budjetit 2019 (koko budjetti / pelaajabudjetti)

Veikkausliigan avausottelut keskiviikkona 3.4 HJK–Inter ja KuPS–RoPS klo 18.30

Veikkausliigan seurat lähtevät keskiviikkona alkavaan kauteen maltillisilla budjeteilla.Sarjan 12 joukkueesta budjettiaan kasvattavat viime kaudesta vain viisi joukkuetta: RoPS, KuPS,FC Honka, HIFK ja KPV, joista kaksi jälkimmäistä ovat nousijajoukkueita.Viime kauden liigajoukkueista eniten budjettiaan kasvattaa Rovaniemen Palloseura, 300 000 euroa. Viime kaudella voitollisen taloudellisen tulokseen tehneen budjetti on nyt 1,248 miljoonaa euroa.FC Hongan budjetti nousee puolestaan 130 000 eurolla 1,63 miljoonaan euroon.Suurimman harppauksen tekee nousijajoukkue HIFK. Sen budjetti kasvaa viime kaudesta 560 000 euroa ja on tällä 1,15 miljoonaa euroa.Veikkausliigan 12 joukkueesta miljoonabudjettiin yltävät kaikki joukkueet lukuun ottamatta KPV:tä.HJK on talousluvuiltaan ylivoimainen joukkue. Sen koko budjetti 4,5 miljoonaa euroa ja pelaajabudjetti 1,55 miljoonaa euroa. Toiseksi suurimmat luvut lyö pöytään SJK (2,0/0,9).Kuopion Palloseuran ja FC Interin budjetit ovat 1,9 miljoonaa euroa, josta pelaajabudjetin osuus on 0,9 miljoonaa euroa.Pienin pelaajabudjetti on HIFK:lla, vain 350 000 euroa. Stadin derbyt ovat taas Daavidin ja Goljatin taisteluita, sillä HJK:n pelaajabudjetti on peräti nelinkertainen paikallisvastustajaansa verrattuna.Toisen nousijajoukkueen KPV:n pelaajabudjettikin [500 000 euroa] on vain kolmasosa HJK: pelaajabudjetista.FC Honka 1,63 milj. euroa / 700 000 euroaFC Inter 1,9 milj. euroa / 900 000 euroaFC Lahti 1,323 milj. euroa / 440 000 euroaHIFK 1,15 milj. euroa / 350 000 euroaHJK 4,5 milj. euroa / 1,55 milj. euroaIFK Mariehamn 1,184 milj. euroa / 575 551 euroaIlves 1,26 milj. euroa / 500 000 euroaKPV 800 000 euroa / 500 000 euroaKuPS 1,9 milj. euroa / 850 000 euroaRoPS 1,248 milj euroa / 518 000 euroaSJK 2,0 milj. euroa / 900 000 euroaVPS 1,6 milj. euroa / 550 000 euroa