Painonnostaja Anni Vuohijoen lupaava insinöörin ura vaihtuu lääkärin ammattiin: ”Vähän pelkään, että ortopedia vie voiton”

”Ajoin viikoittain monta kertaa kotoani Pikku-Huopalahdesta Roihupeltoon. Matkaa tuli 17 kilometriä suuntaansa, ja se alkoi pikkuisen tympiä.”

”Kilpailutilanteet määräävät kilot, eivät omat halut eivätkä mieltymykset.”

Anni Vuohijokea https://www.hs.fi/haku/?query=anni+vuohijokea voi perustellusti luonnehtia energiseksi naiseksi. Melko tarkkaan vuosi sitten Vuohijoki toi suomalaista piristystä perinteiseen olympialajiin, kun hän saavutti painonnoston EM-pronssia 63 kilon sarjassa Romanian Bukarestissa https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005624786.html . Rovaniemen Reipasta edustavan nostajan ensimmäinen arvokisamitali tuli 203 kilon yhteistuloksella.Kevätaurinkoa pukkaa taas taivaalta, mutta Vuohijoki ei anna haaveiluille sijaa vaan painaa yhä määrätietoisesti eteenpäin. Toimettomia päiviä hänen kalenteriinsa ei mahdu, ja nyt kaikki tähtää olympiapaikan saavuttamiseen ensi vuonna Tokiossa käytäviin kisoihin.voisi kuvitella, että Helsingin kokoisessa kaupungissa olisi painonnostajille tarpeeksi kelvollisia tiloja. Totuus on kuitenkin toisenlainen.Ruskeasuon urheiluhallissa on paikka painonnostajille, mutta tilaa on rajoitetusti. Vuohijoen kaltaisten huippu-urheilijoiden tilanne ei helpottunut viime kesänä yhtään, kun Ruskeasuon hallissa tehtiin remonttia.Vuohijoki löysi uuden paikan Itä-Helsingistä.”Ajoin viikoittain monta kertaa kotoani Pikku-Huopalahdesta Roihupeltoon. Matkaa tuli 17 kilometriä suuntaansa, ja se alkoi pikkuisen tympiä”, kertoo Vuohijoki.Myöhemmin Vuohijoki vieraili aviomiehensä kanssa ystäviensä luona Yhdysvalloissa. Heidän ystävillään on siellä oma sali.”Matkan jälkeen aloimme pohtia, mitä oma sali vaatisi ja maksaisi.”on vuosien aikana tottunut panemaan tuumasta toimeen, ja niin kävi nytkin. Hän lähestyi Helsingin kaupunkia ja kysyi, löytyisikö vapaita tiloja. Asiaa selviteltiin, ja jonkin ajan kuluttua kaupungin pelastuslaitos tarjosi paikkaa Kulosaaressa sijaitsevasta väestönsuojasta.Projekti on edennyt. Tilat vaativat pientä pintaremonttia, ja Stadin ammattiopiston porukka auttaa tulevia vuokralaisia.”Vanha työnantajani tekee putkityöt. Aviomieheni Sami on lvi-mestari, ja hän hoitaa putkityöt loppuun. Lavat rakennetaan niin, ettei tule häiriötekijöitä.”Vuohijoki on monin tavoin innoissaan, kun uusi harjoittelupaikka on tiedossa.”Ymmärrän hyvin, että huippu-urheilijan ja kuntoliikkujan tarpeet ovat erilaiset. Painonnostossa tarvitaan tilaa ympärille. Ei ole ideaali tilanne, jos joutuu jatkuvasti varomaan muita treenaajia.”Vuohijoki muistuttaa, että oman lajin harjoittelusta 60 prosenttia on painonnostoa ja 40 prosenttia muuta, kuten telinevoimistelua, kehonpainoharjoittelua ja loikka- ja hyppytreenejä.”On hienoa, kun nämä kaikki onnistuvat nyt saman katon alla. Lisäksi haaveenani on saada lajien välistä yhteistyötä ja luoda huippu-urheilijoille paikka, jossa harjoittelu on työtä, mutta samalla hauskaa. Tietoa ja mielipiteitä vaihdellaan avoimesti, ja saamme kehitettyä samalla suomalaista huippu-urheilua.”Sali ei palvele pelkästään huippu-urheilijoita. Vuohijoen mukaan salille myydään myös rajattu määrä kertakäynti- ja kuukausikortteja.Uuteen saliin Vuohijoki ja kumppanit pääsevät toukokuun alussa. Sitä ennen hän harjoittelee vanhoissa ja tutuissa maisemissa, ja tavoitteita riittää.lähtöisin olevan nostajan seuraava näytön paikka on EM-kilpailuissa, jotka pidetään 6.–13. huhtikuuta Georgian Batumissa. Vuohijoki on Suomen kymmenen nostajan (neljä naista ja kuusi miestä) joukkueen kiinnostavin nimi.”Kaikki sijoitukset 2–20 ovat mahdollisia. Kärkikymmenikkö on 10–15 kilon haarukassa. Itse en kilotavoitteita mieti enkä ilmoita. Kilpailutilanteet määräävät kilot, eivät omat halut eivätkä mieltymykset”, sanoo 64-kiloisissa nostava Vuohijoki.Kevään arvokilpailuun Vuohijoki lähtee luottavaisena. Nostamiseen on tullut viime aikoina myös uutta ulottuvuutta, kun Vuohijoki on kilpaillut Saksan Bundesliigassa. Liigakausi alkoi viime vuoden syyskuussa ja päättyi toissa viikolla.kilpaili Bundesliigassa karlsruhelaisen KSV Durlachin joukkueessa. Idea Bundesliigaan siirtymisestä sai vauhtia, kun Vuohijoki tutustui Ruskeasuon harjoittelupaikassa saksalaiseen Juliane Fuchsiin https://www.hs.fi/haku/?query=juliane+fuchsiin Fuchs on pelannut naisten jalkapalloliigassa PK-35 Vantaan maalivahtina. Hän on ollut mukana myös KSV Durlachin toiminnassa.”Bundesliigassa nostaminen on tehnyt hyvää nostovarmuudelle. Liigassa on nopeampi kilpailutempo kuin muissa kisoissa. Myös isojen rautojen maksimitreeneinä liigaottelut palvelevat hyvin.””Pystyn toimimaan paineen alla, mutta kisaaminen on ahdistanut. Nyt tekemiseen on tullut hyvää fiilistä. Bundesliigassa päästään myös irti menestymisen pakosta, kun nostetaan seuralle. Joukkuetoverit auttavat ja kannustavat.”Parhaiten Bundesliiga tunnetaan jalkapallosta, mutta saksalaisia urheilukarkeloita vietetään myös muissa lajeissa.”Liigaottelut ovat hienoja tapahtumia. On makkarakojuja, kaljakojuja ja koko kylä katsomassa. Saksalaiset osaavat tehdä viihdettä.”

”Matkat ja majoitukset maksetaan liigaotteluihin. Parhaat nostajat kuittaavat 2 000–3 000 euroa kilpailusta. Jos kisa menee päin p:tä, palkkio on muutamia satasia. Ja jos jää ilman tulosta, ei rahaa saa ollenkaan.”Tänä keväänä Vuohijoen seura jäi niukasti kolmen parhaan kesken käytävästä finaalista.”Vielä ei ole sopimusta ensi kaudesta, mutta todennäköisesti jatkan siellä.”kuluessa Vuohijoki on ehtinyt viettää aikaansa muuallakin kuin punttisaleissa.Rakennustekniikan diplomi-insinööri teki neljä vuotta oman alansa töitä, mutta päätti sen jälkeen opiskella itselleen toisen ammatin.Vuohijoki opiskelee lääkäriksi Oulun yliopistossa. Lääketieteen kandidaatilla on nyt meneillään opinnoissaan kolmas vuosi.”Olen rytmissä, mutta muutamia pakollisia luentoja ja harjoituksia siirtyy ensi vuoteen.”oma aktiiviura on täydessä vauhdissa, ja monet arvokilpailut ovat edessä. Tokion jälkeen kilpaillaan Pariisin olympialaisissa, ja väliin mahtuu EM- ja MM-kilpailuja.Jo nyt nostaja tuntee kiinnostusta myös valmentamiseen. Tällä hetkellä omia valmennettavia on kymmenen, ja he ovat iältään 15–55-vuotiaita.”Nyt kun saadaan uusi sali, myös juniorileirien järjestäminen on suunnitelmissa.”Vuohijoki on tehnyt viime aikoina valmennustyötä myös muiden lajien fysiikkaharjoittelun kanssa. Yksi näistä on Vuohijoen kanssa samassa Lidl All Stars -tiimissä vaikuttava Lotta Lepistö https://www.hs.fi/haku/?query=lotta+lepisto , Suomen pyöräilyn ykkösnainen.

