Formulamaailman kauhukakara ansaitsee arvonimen Hollannin Kimi

”F1-kisoissa on paljon ihmisiä myös vaikkapa Englannista tai Suomesta, mutta heidän värinsä ei erotu yhtä lailla selkeästi kuin hollantilaisten oranssi.”

”Minulla on kotimaassani aina hieman hankalaa, kun käyn tapaamassa perhettäni.”

voi väittää, että F1-tähti Max Verstappen vetää nykyään hollantilaisfaneja enemmän Grand Prix -kisoihin kuin Hollannin jalkapallomaajoukkue kannattajiaan vieraspeleihinsä.Helsingin Sanomien haastattelussa Red Bullin 21-vuotias huippukuljettaja kuitenkin suhtautui väittämään suurella varauksella."Kun Hollanti kohtaa isoja vastustajia, stadionit ovat aina täpötäynnä", Verstappen muistutti"Meillä on kieltämättä nykyään monissa formulakisoissa paljon oranssipaitoja paikalla, ja on aina kutkuttavaa nähdä heidät.""Toisaalta on myös niin, ettei maailmassa ole monta maata, jonka väri erottuisi yhtä selvästi muusta joukosta kuin oranssi. Hollantilaiset on helppo tunnistaa oranssipaidoistaan, ja se lisää vaikutelmaa heidän suuresta määrästään", Verstappen sanoo.Hollannin ennätys yhden kilpailun formulakannattajien määrässä tuli viime kesänä, kun Belgian kisassa Verstappenia kannusti 40 000 oranssipaitaa., kun moni muukin urheilija, nauttii tietysti suosiostaan, mutta toisaalta suosio tuo tullessaan ylimääräistä painolastia yksityiselämään.Vaikka ikäeroa on lähes parikymmentä vuotta, Verstappen tuntee tiettyä sielunveljeyttä MM-sarjan nestoria Kimi Räikköstä kohtaan. Kumpikin on oman kotimaansa tunnetuin urheilija ja saadakseen olla rauhassa, molemmat asuvat kaukana kotinurkiltaan.Hollantilaistähti kuuntelikin hymy huulilla, kun kutsuin häntä suosiomittarilla mitattuna Hollannin Kimiksi.taitaa olla sama pulma kuin minulla Hollannissa. Varmaan kaikki suomalaiset tunnistavat hänet.siitä, että voin asua Monacossa. Siellä on hiljaista ja rauhallista, eikä kukaan tule häiritsemään.""Pystyn tekemään omat juttuni ja sama rauha on silloinkin, kun perhe tulee käymään. Voimme mennä mihin tahansa ilman, että tulee häiriöitä."

Monet entiset ja nykyiset F1-kuskit pitävät majaansa Monacossa. Asuuko kukaan sitten ihan Verstappenin naapurissa?

Pitävätkö F1-kuskit yhtä kotikulmillaan?

on historian nuorin Grand Prix -voittaja. Kaikkiaan hänellä on viisi täysosumaa. Sattumoisin kolmessa näistä voitoista suomalaiskuski on tullut toiseksi ja neljä kertaa suomalaiskuski on ollut palkinnoilla, kun Verstappen on juhlinut voittoa.

Tuovatko suomalaiskuskit sinulle onnea?

”Eihän siellä voi välttyä törmäämästä toisiin. Viime sunnuntaina näin Hülkenbergin, kun olimme syömässä samassa ravintolassa, ja kaksi viikkoa sitten tapasin Nico Rosbergin lentokentällä.”

