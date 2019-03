Urheilu

Puolustusvoimien reserviläiskirje tarjosi Matti Heikkiselle mieluisan yllätyksen: ”Jotenkin tuli hyvä mieli”

Jyväskylä

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heikkisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heikkisen

Urheilijana

Maajoukkueessa

Moni