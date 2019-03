Krista Pärmäkoski sai kiinnostavan tarjouksen Ruotsin suurhiihtäjältä Charlotte Kallalta: ”Mielelläni lähden, jos minut otetaan mukaan”

Urheilu

Krista Pärmäkoski sai kiinnostavan tarjouksen Ruotsin suurhiihtäjältä Charlotte Kallalta: ”Mielelläni lähden,

Äänekoski

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kutsun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kallalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomaiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ensi

Palaverin