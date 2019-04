Rebekka Lalli sai crossfit-treeneistä apua vuosia jatkuneisiin kipuihin ja masennukseen, mutta lopulta vasta kokonaiskuvan näkeminen muutti hänen elämänsä

Urheilu

Rebekka Lalli sai crossfit-treeneistä apua vuosia jatkuneisiin kipuihin ja masennukseen, mutta lopulta vasta k

Tarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lalli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lalli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lalli

Kirkkonummella

Pitkien

Kokonaiskuormituksen

Crossfit

Monen harrastajan