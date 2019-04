Urheilu

Selvitys paljasti laajan vilpin Norjan juniorihiihdossa: ”Yllätys ja pettymys”

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.adressa.no/100Sport/vintersport/langrenn/Norge-jukser-Osterrike-jukser-Er-det-egentlig-sa-stor-forskjell-271583b.html

https://www.expressen.se/sport/langdskidor/larmet-efter-loppet-norska-barn-fuskar/