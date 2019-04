Urheilu

HS arvioi Veikkausliigan voimasuhteet: FC Honka nousee haastamaan HJK:ta mutta HIFK:lle tulee vaikeaa

Jalkapallon

Pelaajabudjettien

Mitalitaistoon

Veikkausliigassa on juhlavuosi, sillä Veikkausliiga-nimellä miesten pääsarjassa alkaa 30. kausi.Pääkaupunkiseudulla kausi on myös jalkapallon juhlaa, sillä seudulta on jälleen vuoden tauon jälkeen Veikkausliigassa kolme seuraa: Helsingin Jalkapalloklubi, FC Honka ja HIFK Fotboll.Suuri kuva ei ole muuttunut liigassa viime vuosina mitenkään.HJK on vuodesta toiseen suurin mestarisuosikki, ja mestaruuden meneminen jonnekin muualle kuin Töölöön vaatii HJK:n epäonnistumista ja jonkin muun joukkueen maksimaalista onnistumista. Kymmenestä edellisestä mestaruudesta HJK on voittanut kahdeksan.Viime vuosina resurssien puolesta lähimmäs HJK:ta on kurottautunut Seinäjoen Jalkapallokerho, jonka takana olevan yhtiön liikevaihto on lähestynyt hyvää vauhtia HJK-konsernin liikevaihtoa. HJK-konsernin liikevaihto oli viime tilikaudella noin kahdeksan miljoonaa euroa ja SJK:lla seuran puheenjohtajan Raimo Sarajärven https://www.hs.fi/haku/?query=raimo+sarajarven mukaan noin 6,6 miljoonaa euroa.SJK:ssa on kuitenkin tehty heikohkoja ratkaisuja urheilujohdossa, mikä on heijastunut tuloksiin. Vuoden 2015 yllätysmestari on alisuorittanut sen jälkeen, kun päävalmentaja Simo Valakari https://www.hs.fi/haku/?query=simo+valakari sai potkut helmikuussa 2017.suuruus kertoo paljon panostuksista, joita seurat voivat tehdä miehistöön ja valmennukseen. Pelaajabudjetiltaan suurin on tietenkin HJK, joka satsaa pelaajiin ja valmentajiin 1,5 miljoonaa euroa. Sen takana ensimmäisinä haastajina ovat SJK, FC Inter ja KuPS, joiden pelaajabudjetit ovat hieman alle miljoona euroa.Niiden jälkeen seuraavaksi suurin on espoolaisseura FC Honka, jonka kilpailuetuna ovat maan ehkä parhaimmat harjoitteluolosuhteet. Hongan kilpailuetua lisää myös hyvin järjestetty pelaajarekrytointi sekä hyvin koottu valmennustiimi.HS:n kausiarviossa viime kauden nousijajoukkue FC Honka nousee suurimman mestarisuosikin HJK:n vahvimmaksi haastajaksi. Edellämainittujen kilpailuetua tuovien syiden lisäksi Hongalla on hyvin rakennettu ja hyvin valmennettu joukkue, jossa on lukuisia rutinoituneita ja hyviä liigapelaajia sekä hyviä ulkomaisia vahvistuksia.”Koko Suomen jalkapalloilun ja Veikkausliigan kannalta meidän on pakko saada mahdollisimman nopeasti haastaja HJK:lle, että pakotamme heidät kovempiin ja kovempiin suorituksiin, jos he meinaavat voittaa Suomen mestaruuden. Muuten tämä ei mene eteenpäin, meidän kaikkien on kannettava se vastuu”, FC Hongan päävalmentaja Vesa Vasara https://www.hs.fi/haku/?query=vesa+vasara sanoo.Vasaran mukaan pelaajabudjeteille ei kannata laittaa liikaa painoarvoa.”Kyse on siitä, onnistummeko maksimaalisesti vai emme.”haluava joukkue tarvitsee hyvän puolustuksen lisäksi myös hyvin organisoidun hyökkäyspelin ja maalintekijöitä.Hongan joukkueesta lähti viime kauden maalipörssin kakkossijan KuPSin Rasmus Karjalaisen https://www.hs.fi/haku/?query=rasmus+karjalaisen kanssa jakanut Macoumba Kandji https://www.hs.fi/haku/?query=macoumba+kandji . Tilalle tuli Pohjois-Amerikan MLS-liigasta meksikolainen Luis Silva https://www.hs.fi/haku/?query=luis+silva , 30, joka on parhaimmalla MLS-kaudellaan tehnyt 11 maalia.Vasara uskoo, että Silvassa on potentiaalia hyväksi Veikkausliiga-pelaajaksi.”Hänellä on teknisesti hyvä viimeistelykyky, ja hän on hyvä pelaamaan kombinaatioita joukkuekavereiden kanssa.”Honka sai myös pidettyä Javier Hervásin https://www.hs.fi/haku/?query=javier+hervasin , joka oli yksi viime kauden parhaimmista keskikenttäpelaajista. Lisäksi joukkueeseen tulivat uusina vahvistuksina HJK:n Eurooppa-liigan otteluissa viisi vuotta sitten väkevästi esiintynyt toppari Gideon Baah https://www.hs.fi/haku/?query=gideon+baah ja VPS:ssä hyvin pelannut Juha Hakola https://www.hs.fi/haku/?query=juha+hakola

Onko yhtään syytä, miksi ette saisi kiinni HJK:ta tuolla pelaajamateriaalilla?

Veikkausliigan

Yksi

Liigan uusi pelijärjestelmä

Veikkausliigassa

Mestaruussarjassa