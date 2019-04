Urheilu

HIFK:n Sakari Salmisen arpa alkaa näyttää voittonumeroita: ”Pystymme parantamaan ja haastamaan Kärpät kunnolla

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HIFK

Runkosarja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HIFK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankinta

Pelimiehen

Kärpät ja HIFK aloittavat puolivälierät Oulussa keskiviikkona kello 18.30. TeliaTV näyttää pelin suorana.