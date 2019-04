NHL:n kärkivarauksiin povattu Kaapo Kakko mukana Leijonien MM-leiriryhmässä: ”Minulla on mahdollisuus ottaa seuraava askel eteenpäin”

Urheilu

NHL:n kärkivarauksiin povattu Kaapo Kakko mukana Leijonien MM-leiriryhmässä: ”Minulla on mahdollisuus ottaa se

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko

Alle