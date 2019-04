Urheilu

Amatöörit ovat haastamassa mahtimaita naisten MM-turnauksessa

Naisten

halu kohti jääkiekkoammattilaisuutta on kova, ja vauhtikin tuntuu hyvältä, jos sitä vähän suhteuttaa.Ensimmäinen naisten MM-turnaus pelattiin 1990 ja samana vuonna perustettiin kotimainen jalkapalloliiga. Pikku hiljaa Veikkausliiga-pelaajat alkavat lukeutua ammattilaisiksi, mutta lajia ehdittiin pelata noin sata vuotta ennen liigan syntyä.Naisten jääkiekko on saanut tähän verrattuna lentävän lähdön. Monet pelaajat saavat kiekkoilusta korvausta, joka auttaa arjessa. Osa saa rahaa jopa hieman säästöönkin. Paljon epäkohtiakin riittää, mutta suunta on onneksi oikea.Silti Espoossa pelattavissa MM-kisoissa asetelma menee edelleen niin, että Suomen amatöörit haastavat Pohjois-Amerikan ammattilaiset.Yhdysvaltoihin ja Kanadaan on luotu järjestelmät, jotka ruokkivat naiskiekkoa ja antavat useille pelaajille mahdollisuuden ammattimaiseen pelaamiseen ja harjoitteluun.Opetusministeriön jakama tuki pelaajille olympiapronssin jälkeen kuuluu omalla tavallaan samaan sarjaan kuin pohjois­amerikkalainen rahoitus.Edelleenkin on jokseenkin hyödytöntä tehdä vertailuja mies- ja naispelaajien palkkojen välillä. Niin isot ovat lajien sponsori- ja katsojaerot.On hienoa, että Suomi lähes ainoana MM-kisamaana on Kanadan ja USA:n edes jonkinlainen haastaja.