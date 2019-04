HIFK:lle jälleen kirvelevä tappio – Kärpät otti toisen kiinnityksensä jääkiekon Liigan finaalipaikkaan: ”Tarvitsemme röyhkeyttä”

Urheilu

HIFK:lle jälleen kirvelevä tappio – Kärpät otti toisen kiinnityksensä jääkiekon Liigan finaalipaikkaan: "Tarvi

HIFK hakee maanantaina tasoitusta välieräsarjaan, on ainakin yksi asia toisin kuin lauantai-iltana Oulussa.Sekä hyökkääjäettä valmentajavakuuttivat Raksilan jäähallin pukukoppikäytävällä, että koti-Nordiksella nähdään suoraviivaisempi IFK.”Tarvitsemme semmoista röyhkeyttä ja suoraviivaisuutta maalia kohti pelaamiseen. Ei sieltä kulmasta tehdä maaleja. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, äijää maalille ja kiekkoa perässä. Kiekon kanssa sinne on vaikea mennä”, Åsten sanoi.”Hyökkäyspelaamisemme jäi vähän vajaaksi, ja vastustajan veskari [pääsee pikkuisen liian helpolla”, Pikkarainen lisäsi.voitti lauantaina IFK:n 3–0. Ottelu oli välieräsarjan muiden pelien tapaan niin sanottu yhden maalin peli – pikkupetojen kultakypäräiski lopussa kahdesti tyhjään IFK-maaliin.”Tiukkaa vääntöä. Puolustimme hyvin vieraskentällä, mutta vastustaja sai loppujen lopuksi kohtuu helpon maalin”, Åsten kertasi Kärppien avausosumaan viitaten.”Mutta enää siihen ei voi vaikuttaa. Mennään eteenpäin”, hyökkääjä lisäsi.iski 1–0-maalinsa toisen erän alussa saatuaan kiekon päätylaudoituksestasiniviivakudin jälkeen.Slovakkihyökkääjä ampui kohti maalia IFK-puolustajajaloista, ja laukaus livahti sisäänjalkojen välistä.pelataan tiiviiseen tahtiin ensi viikolla punapaitojen kotihallissa järjestettävien muodostelmaluistelun MM-kisojen vuoksi. Lauantain ottelu oli joukkueille kolmas peli neljään päivään.”Vaikea kommentoida, miten tiivis ottelutahti vaikuttaa, sillä se on molemmille sama. Mutta tuo kaukalo tekee pelaamisesta niin erilaista, kun siinä on 120 neliötä enemmän kuin eilen (perjantaina). Peli ja intensiteetti muuttuvat väkisin”, Åsten näki.Vuosi sitten IFK ja Kärpät pelasivat huiman, seitsemän ottelun mittaiseksi venyneen välieräsarjan. Myös tuolloin IFK-nutussa hyökännyt Åsten on löytänyt nyt käynnissä olevasta sarjasta samoja elementtejä kuin viime keväänä.”Tiukkoja pelejä, molemmilla on hyvät jengit ja molemmat puolustavat hyvin. Sitten se on pienestä kiinni”, hän sanoi.puolustuspelaaminen tyydytti myös valmentaja Pikkaraista.”Kärpät tuli vahvasti tuohon alkuun, mutta pystyimme tylsyttämään alkurynnistyksen, ja siitä tuli tasainen kiekkopeli. Olen tosi tyytyväinen siihen, miten puolustimme. Se taistelu ja tiiviys”, Pikkarainen kehui.”Jarno kiteytti hienosti sen, että saimme hyvän alun. Sen jälkeen IFK oli vahvempi, ja kärsivällisyytemme meinasi pettää. Marginaalit kääntyivät meille kolmannessa erässä”, Kärppien valmentajapaketoi.Välieräsarja jatkuu maanantaina Helsingissä. Finaalipaikkaan vaaditaan neljä voittoa.1. erä: Maaliton.Jäähyt: 16.20 Jani Hakanpää Kärpät 2 min.2. erä: Maaliton.Jäähyt: 23.49 Nicklas Lasu Kärpät 2 min, 34.06 Ville Varakas HIFK 2 min.3. erä: 42.06 Michal Kristof (Taneli Ronkainen) 1–0, 57.57 Ville Leskinen (Jussi Jokinen-Teemu Kivihalme) 2–0 tm, 58.40 Ville Leskinen (Jussi Jokinen) 3–0 tm.Jäähyt: 43.25 Juhani Tyrväinen HIFK 2 min, 58.49 Markus Kankaanperä HIFK 2 min, 59.27 Otto Karvinen Kärpät 2 min, 59.27 Ville Varakas HIFK 2 min, 59.27 Ilmari Pitkänen HIFK 2 min.Jäähyt yhteensä: Kärpät 3x2 min=6 min, HIFK 5x2 min=10 min.Maalivahtien torjunnat: Veini Vehviläinen Kärpät 5+10+9=24 Atte Engren HIFK 6+5+7=18 (pois: 57.51–57.57) (pois: 58.08–58.40)Yleisöä: 6 094.1. erä: 13.15 Markus Nenonen (Jesper Lindgren-Niclas Lucenius) 1–0.Jäähyt: 18.02 Petteri Nikkilä HPK 2 min.2. erä: 33.34 Tuukka Mäntylä (Matti Järvinen-Jan-Mikael Järvinen) 1–1 tv vt.Jäähyt: 27.21 Robert Leino HPK 2 min, 32.47 Eetu Tuulola HPK 2 min, 32.47 Ben Blood Tappara 2 min.3. erä: 42.22 Petteri Nikkilä (Teemu Turunen-Robert Leino) 2–1 yv, 47.49 Jere Innala (Markus Niemeläinen-Petteri Nikkilä) 3–1, 57.28 Teemu Turunen (Eetu Tuulola) 4–1 tm.Jäähyt: 41.32 Tuukka Mäntylä Tappara 2 min, 44.11 Kristian Kuusela Tappara 2 min, 59.40 Petteri Nikkilä HPK 2 min.Jäähyt yhteensä: HPK 4x2 min=8 min, Tappara 3x2 min=6 min.Maalivahtien torjunnat: Emil Larmi HPK 4+6+3=13 Christian Heljanko Tappara 8+7+7=22 (pois: 56.31–57.28)Yleisöä: 4 763.