Urheilu

Klassikon ainekset kasassa kolmantena keväänä peräkkäin – HIFK ja Kärpät taistelevat taas keskenään

HIFK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo startti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppuotteluihin

ja Kärppien pudotuspeliväännöt alkavat pikku hiljaa muodostua jokakeväisiksi klassikkosarjoiksi.Kaksikko kohtaa toisensa kolmantena keväänä peräkkäin, ja vuoden takainen upea välieräsarja näyttää saavan nyt yhtä hienon toisinnon taistelussa finaalipaikasta.Ansio siitä kuuluu ennen kaikkea IFK:lle, joka on pystynyt horjuttamaan ylivoimaista mestarisuosikkia kaikissa kolmessa ottelussa.välieriin lupasi hyvää, vaikka punapaidat kahden maalin johtonsa Raksilassa menettivätkin. Kotiavauksessaan IFK kesti Kärppien rynnistyksen ja aiheutti runkosarjan voittajalle pudotuspelikevään ensimmäisen tappion.Sen ansiosta sarja etenee lähes viimevuotisin askelmerkein. Tuolloin paremmuus ratkesi vasta seitsemännessä ottelussa, ja vastaava kiekkoherkku olisi tänäkin keväänä parasta mahdollista markkinointia koko Liigalle.jatkava joukkue on asiasta luonnollisesti toista mieltä täyspitkän sarjan tuoman rasituksen vuoksi. Puolueettomalle penkkiurheilijalle jokainen lisäpeli olisi yhtä juhlaa, vaikka ottelusarjan alun peliruuhka lauantaina selvästi näkyikin.IFK on maanantain kotiottelussaan jälleen tiukan paikan edessä. Ouluun on huomattavasti mukavampi palata 2–2-tasatilanteessa kuin 1–3-tappiolla.