Ducksin lentopallotuska hellitti, ja sarjapaikka varmistui: ”Tehtävä suoritettu – ei nätisti, mutta suoritettu on”

Urheilu

Ducksin lentopallotuska hellitti, ja sarjapaikka varmistui: ”Tehtävä suoritettu – ei nätisti, mutta suoritettu

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erinomaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ducksin