Urheilu

Teemu Pukin kausi on ollut kuin elokuvasta, ja Pukki on jo varmasti Vuoden jalkapalloilija ja vahva kandidaatt

Kahdenkymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/EFL/status/1115015700073066496

Pukin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy