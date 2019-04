Urheilu

Naisleijonien historiassa on yksi kömmähdys ”kuolemanottelussa”

Monissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006063614.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pasi Mustonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi–Tšekki Espoon Metro-areenalla kello 19.30.