Hiihto on valtavan suosittua tv-urheilua, mutta halutaanko siitä maksaa – ei välttämättä Suomessa, mutta Viasa

hämmentäminen jatkuu. Ehkä jopa yllättäen Viasatin emoyhtiö Nordic Entertainment Group (NENT) hankki syksystä 2021 alkaen hiihtolajien maailmancupien ja ennen muuta MM-hiihtojen Pohjoismaiden lähetysoikeudet vuosille 2023 ja 2025.Se ei ole yllätys, että urheilu kiinnostaa tv-yhtiöitä. Eikä sekään että myös hiihto kiinnostaa. Kun tarkastelee katsotuimpien tv-ohjelmien listausta, hiihdon maailmancup nousee viikosta toiseen katsotuimmaksi eikä Ylen TV2:n katsotuimpien listalle hiihtoviikonloppuina mahdu juuri muuta kuin hiihtoa ja Sohvaperunoita.Nämä katsojat kiinnostavat myös suoratoisto- ja maksu-tv-yhtiöitä. Siinä on iso massa, joka ei juurikaan ole maksanut television katselusta muuta kuin Yle-veron. Kun hiihdon maailmancupit olivat pääosin MTV:n maksukanavilla, ryntäys ei kuitenkaan ollut kovin suurta – hiihtofaneille riitti hiihdon Suomen cup ja ampumahiihto.Viasat kääntämään kelkan? Ei välttämättä Suomessa onnistukaan, mutta se ei taida olla yhtiön keskeisin tavoite. Suomi tuli kuin sivutuotteena, sillä Ruotsissa ja Norjassa tv-palveluista maksavia on huomattavasti enemmän.Lisäksi Norjassa hiihto on vielä huimemmassa suosiossa kuin Suomessa – eikä vähiten siksi, että Norja on lajin valtias maailmassa. Ruotsissa taas SVT:n (Ruotsin yleisradioyhtiö) hiihtopainotteinen ”Talvistudio” on ollut käsite – SVT jopa harkitsee sen jatkamista, vaikka kilpaa sen kanavilla ei hiihdettäisikään.lukunsa on MM-hiihdot, jotka kuuluvat EU:n määrittelemiin kansallisesti tärkeisiin tapahtumiin eli ne on nähtävä maksutta eikä niitä ole koskaan näytetty Suomessa ilman Yleä. Ruotsissa ja Norjassa Viasatilla on myös mainosrahoitteisia tv-kanavia, mutta Suomessa tarjolla on maksutta vain verkossa toimiva Viafree.fi, jossa muun muassa Suomen jalkapallomaajoukkueen ottelut näytetään.Muutamassa vuodessa tv-maailma ehtii vielä muuttua ja tuskin NENT on edes vielä paljon miettinyt, miten neljän vuoden päästä MM-hiihdot hoidetaan. Myös se on täysin mahdollista, että Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa päädytään erilaisiin ratkaisuihin ja myös maailmancupien osalta.Näin käy jopa todennäköisesti, ja yleisradioyhtiöt lienevät valmiita neuvottelupöytiin.