Miksi valitsit muodostelma­luistelun? Suomen MM-kapteenit vastaavat

1. Kuinka kauan olet ollut mukana muodostelmaluistelussa, Rockettesin 21-vuotias kapteeni Nona Vihma?

”Aloitin yhdeksänvuotiaana. Rockettesissa luistelen viidettä vuotta, mutta Helsingin Taitoluisteluklubissa (emoseura) koko ikäni.”

2. Miksi valitsit muodostelmaluistelun?

”Olin ollut yksinluisteluryhmässä, mutta joukkueissa oli vauhdin hurmaa. Menin ensin MiniMintseihin [tyttöjoukkue] ja sitä kautta tutustuin lajiin. Sen jälkeen en enää halunnut mennä takaisin yksinluisteluun. Siellä meno oli vähän tylsempää.”

3. Miten näet lajin aseman Suomessa?

”Muodostelmaluistelu on kasvava laji. Luistelijoita on valtavat määrät. Se on urheilua, mutta myös taidetta ja tanssia. Lajin esteettisyys vetoaa. Voisi kuvitella, että pikkutytöissä lajissa viehättävät meikit, kampaus ja puvut.”

4. Omat toiveesi lajille?

”Lajin hallikaavailut ovat Helsingissä hyvällä mallilla. Lajin kustannukset ovat turhan suuria, ja mediahuomio voisi laskea niitä. Laji olisi kiva saada mukaan olympialaisiin. Toivotaan, että laji pysyy 16 hengen muodostelmaluisteluna eikä joukkueen kokoa aleta pienentää.”

5. Mitä laji antaa sinulle?

”Vaikka mitä: tunteita, ystäviä ja rytmiä arkeen.”

6. Mitä muuta teet kuin urheilet?

”Kävin Mäkelänrinteen urheilulukion ja sitten olin mainostoimistossa töissä. Nyt luistelen.”

1. Kuinka kauan olet ollut mukana muodostelmaluistelussa, Marigoldin 22-vuotias kapteeni Camilla Sundgren?

”Olen luistellut 18 vuotta. Ensimmäiset kolme vuotta olin yksinluistelijana.”

2. Miksi valitsit muodostelmaluistelun?

”En tuntenut yksinluisteluun intoa, ja isä ehdotti, että kokeilisin muodostelmaluistelua. Innostuin siitä, kun sain treenata kavereiden kanssa enkä kilpailla heitä vastaan. Oli lämmin henki. Marigoldissa olen ollut nyt neljä vuotta.”

3. Miten näet lajin aseman Suomessa?

”Laji on kehittynyt ihan hirveästi, ohjelmat ovat vaativia. On kova ja vaativa laji, ja Suomi on yksi Euroopan isoimmista luistelumaista.”

4. Omat toiveesi lajille?

”MM-kisojen valintasysteemiä pitäisi kehittää. Nykyisin tulee sairaasti paineita, kun on valintakisoja. Olisi selvempää, että Suomen mestari pääsisi suoraan MM-kisoihin. Nyt me pääsimme MM-kisoihin Ranskassa pidettyjen kisojen ansiosta, ei kotimaassa saatujen pisteiden perusteella. Toivon, että koko kausi ratkaisisi valinnan, ei kevät.”

5. Mitä laji antaa sinulle?

”Todella paljon. Päällimmäisenä on mielessä, miten työskennellään ryhmässä ja mitä vaaditaan, että voi saavuttaa suuren unelmaan. Tarvitaan motivaatiota ja omistautumista lajille.”

6. Mitä muuta teet kuin urheilet?

"Opiskelen ruotsinkielisessä valtiotieteellisessä tiedekunnassa oikeustiedettä ja valtiotiedettä."