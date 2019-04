Urheilu

Kommentti: Suursuosikki Kanadaa vastaan voi vain nauttia pelistä, kukaan ei teilaa Naisleijonia

Juuri nyt

Naisten

jääkiekon MM-kisojen puolivälierästä on tullut omalla tavallaan hankala peli Suomelle. On vain hävittävää, ja jokainen vastustaja tulee paineettomasti Naisleijonia vastaan.Suomi selviytyi hieman rima väpättäen välieriin, jos katsotaan ottelun numeroita (3–1). Kaukalossa Suomen naiset veivät peliä ja hallitsivat tilanteita.Nyt asetelma muuttui täysin päinvastaiseksi. Suomi kohtaa Kanadan, eikä siinä ottelussa ole kuin voitettavaa.Jääkiekon muotisanonnaksi on tullut, että mennään vain nauttimaan pelistä. Juuri tähän suomalaisilla on mahdollisuus.Pelistä voi ottaa kaiken ilon irti, sillä kukaan ei teilaa Naisleijonia, jos tie johtaa pronssiotteluun.Kanadaa vastaan lauantaina kannattaa yrittää yllätystä, ja vähintään yhtä paljon hakea oppia.Alkusarjakohtaamisen perusteella kanadalaiset ovat vielä suurempia suosikkeja kuin suomalaiset olivat Tšekkiä vastaan.Silti tämänkään ottelun lopputulosta ei kirjoiteta ennen kuin peli on taputeltu loppuun.