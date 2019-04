Lahden Pelicans päätti Ville Niemisen ympärillä pyörineen huhumyllyn: ”Ei Ferrarikaan esittele etusiipeään ennen kuin koko auto on valmis”

Urheilu

Lahden Pelicans päätti Ville Niemisen ympärillä pyörineen huhumyllyn: ”Ei Ferrarikaan esittele etusiipeään enn

Ville Nieminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelicans