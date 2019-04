Rockettes ja Marigold nostivat desibelit kattoon MM-muodostelmassa: ”Aivan uskomaton fiilis, korvat meinasivat pudota”

Urheilu

Rockettes ja Marigold nostivat desibelit kattoon MM-muodostelmassa: ”Aivan uskomaton fiilis, korvat meinasivat

Desibelit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rockettes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmanmestaruutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy