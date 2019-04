Olympialaisiin päästäkseen muodostelmaluistelu voi joutua vähentämään luistelijoiden määrää: ”Silloin puhutaan eri lajista”

Urheilu

koki viime heinäkuussa takaiskun, kun laji ei kelvannut vuoden 2022 talviolympialaisiin.Olympiahaave kuitenkin elää. Seuraava tilaisuus voi olla vuoden 2026 talviolympialaisissa joko Tukholmassa tai italialaisten Milanon ja Cortina d’Ampezzon yhdistelmäkisoissa.Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) päättää kisaisännyydestä ensi kesäkuussa.Italialla on Helsingin MM-kisoissa joukkue, mutta yllättäen Ruotsilta ei ole lainkaan edustajia.”Ruotsilla on joukkue, mutta oli omituinen päätös, että se ei ole Helsingissä mukana. Ehkä he rakentavat joukkuetta jo omiin talviolympialaisiinsa”, Marigoldin valmentaja Anu Oksanen https://www.hs.fi/haku/?query=anu+oksanen sanoo.KOK päättää vuoden 2026 talviolympialaisten mahdollisista uusista lajeista kesällä 2022, joten muodostelmaluistelijoiden pitää jännittää vielä monta vuotta.haluaa lisätä naisten määrää olympialaisissa, mutta muodostelmaluistelun ongelmana on joukkueen suuri koko.Tällä hetkellä joukkueessa saa olla 20 luistelijaa, joista 16 kilpailee.Jos luistelijoiden määrää vähennetään esimerkiksi kahteentoista, se muuttaa valmentajien ja luistelijoiden mielestä lajin luonnetta.”Kahdellatoista urheilijalla laji ei ole enää muodostelmaluistelua. Silloin puhutaan eri lajista. Osa on valmis antamaan periksi, osa ei. Edelleen ollaan sitä mieltä, että muodostelmaluistelujoukkue maksaa liikaa olympialaisissa”, Oksanen sanoo.muistuttaa, että luistelijoiden määrässä on annettu paljon periksi vuosien saatossa. Alkujaan kilpailussa sai olla 24 luistelijaa, sitten määrä putosi 20:een ja on nyt 16.”Olympia-arvo voisi nostaa lajin asemaa ja tuoda ammattimaisuutta. Se voisi helpottaa urheilijan arkea ja tuoda lisää taloudellista tukea. Urheilijat voisivat keskittyä huippu-urheilijan elämään sen hetken ajan, kun se on mahdollista”, Anu Oksanen pohtii.Suurin osa muodostelmaluistelijoista opiskelee tai käy töissä. Jopa useita tunteja kestävät harjoitukset tehdään vapaa-ajalla tai nipistetään opiskelusta.”Suomesta löytyy varmasti paljon muodostelmaluistelijoita, jotka haluavat olla päätoimisia urheilijoita”, Oksanen sanoo.muodostelmaluistelun taso nousisi nykyisestä ja kilpailu kovenisi.Mukaan tulisi uusia maita, ja vahvat luistelumaat Yhdysvallat, Kanada, Kiina, Japani, Ranska ja Venäjä satsaisivat lajiin ehkä paljon enemmän kuin nyt.Tällä hetkellä yli 20 maassa on aikuistason joukkueita. Taso on noussut samalla tavalla kuin naisten jääkiekossa.”Seuraava taso voidaan saavuttaa myös Suomessa. Pääsisimme kohti ammattimaisuutta. Olympialaiset on unelma, ja se herättäisi sponsorit. Me olemme iso joukko. Se tarkoittaisi paljon lisää urheilijoita kisakylässä”, Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig https://www.hs.fi/haku/?query=kaisa+arrateig sanoo.Rockettesin 21-vuotias kapteeni Nona Vihma https://www.hs.fi/haku/?query=nona+vihma ei täysin sulje pois, että olympialaisissa olisi vain 12 hengen muodostelmajoukkue.Olkoonkin, että se voisi muuttaa lajia.”Se ei ole mahdottomuus, mutta asiaa pitäisi vähän työstää”, Vihma miettii.Jatkossa voidaan nähdä myös nykyistä enemmän sekajoukkueita. Esimerkiksi Australian joukkueella on MM-kisoissa kolme miesluistelijaa.Taitoluisteluliiton puheenjohtajalla Laura Raitiolla https://www.hs.fi/haku/?query=laura+raitiolla ei ole uutta tietoa lajin olympiakelpoisuudesta.Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) on edelleen odottavalla kannalla.”Ei nosteta vielä luistimia naulaan”, Raitio sanoo.

Eli laji voisi myöntyä esimerkiksi kahdentoista luistelijan olympiakiintiöön?

”Toivotaan, että muodostelma säilyisi tyylilajin hengen mukaisena. Kun halutaan olympialaisiin, meidän pitää mennä rohkeasti keskusteluihin, millä ehdoilla muodostelmasta tulisi olympialaji. Ei ole oikea ratkaisu, että hautaudutaan poteroihin.”