jäähallissa pidetyt muodostelmaluistelun MM-kisat olivat pienimuotoinen menestys. Kaksipäiväisen tapahtuman liput myytiin viime syksyllä loppuun tunnissa. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan, harvinainen positiivinen ongelma urheilu­lajille Suomessa.Lipputulot toivat mukavasti tuloa Suomen Taitoluisteluliitolle, mutta se oli silti pientä verrattuna vuonna 2017 järjestettyihin taitoluistelun MM-kisoihin.Hartwall-areenassa oli yhdeksän kilpailua, kun muodostelmassa vain kaksi. Isojen joukkueiden takia muodostelmassa oli kuitenkin enemmän urheilijoita kuin vuoden 2017 MM-kisoissa.MM-muodostelmissa nähtiin jäällä iloista urheilua. Kaikesta näki, että luistelijat halusivat nauttia. Harjoituksissa tilanne ei aina ehkä ole ollut niin.Suurelle osalle suomalaisjoukkueiden luistelijoista, Rockettes ja Marigold, kotiyleisön kannustus oli ainutlaatuinen kokemus. Edellisen kerran vastaavat kisat pidettiin Suomessa kahdeksan vuotta sitten. Sillonkin Suomea edustivat Rockettes ja Marigold. Rockettes voitti ja Marigold oli toinen. Seuraavat MM-kisat ovat Suomessa vasta joskus 2020-luvulla.Muodostelmaluistelu on Suomessa amatööriurheilua. Luistelijoille pitää nostaa hattua, että he jaksavat harjoitella opiskelun tai työn ohella.Jos laji pääsisi joskus olympialaisiin, amatööri-illuusio särkyisi, mutta urheilijoiden asema voisi parantua.Jos MM-kisoista hakee jotain kritisoitavaa, niin se on toisen kilpailupäivän pituus.Lajiin vihkiytymättömän on raskasta seurata 24 joukkueen yli neljän minuutin vapaaohjelmaa.