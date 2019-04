Urheilu

HPK tarrasi kiinni finaalipaikkaan vierasvoitolla Tapparasta

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tappara-kapteeni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy