Urheilu

Vain pieni ryhmä uskoi voittoon Kanadasta – onneksi he olivat reilut 20 Naisleijonien pelaajaa ja heidän valme

Urheilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy