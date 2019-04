Perinnelajin hätähuuto: Kun 15 vuotta suunniteltu miljoonahanke olisi valmis toteutettavaksi, se juuttui Helsingin byrokratiaan

Urheilu

Perinnelajin hätähuuto: Kun 15 vuotta suunniteltu miljoonahanke olisi valmis toteutettavaksi, se juuttui Helsi

Helsinkiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006063668.html

Helsingin