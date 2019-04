USA:n supertähti Kendall Coyne Schofield osasi aavistaa Suomea MM-turnauksen loppuotteluun: ”Odotan ilmiömäistä peliä”

Urheilu

USA:n supertähti Kendall Coyne Schofield osasi aavistaa Suomea MM-turnauksen loppuotteluun: ”Odotan ilmiömäist

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

USA:n

Oliko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Coyne Schofield

Alkusarjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

MM-turnauksen loppuottelu Suomi-USA pelataan Metro-areenassa sunnuntaina kello 20. TV2 näyttää pelin suorana.