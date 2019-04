Urheilu

Naisten huiman kiekkotrillerin seuraus: Kalervo Kummola tahtoo, että jääkiekko ottaa oppia jalkapallosta

Jääkiekkovaikuttaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kummola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IIHF

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalervo Kummola https://www.hs.fi/haku/?query=kalervo+kummola aikoo ehdottaa sääntömuutosta nykyiseen videotuomareiden käytäntöön.Kummolan mielestä otteluiden päätuomareiden pitää itse tarkistaa videot jään tasalla, kun nyt erilliset videotuomarit tutkivat niitä muualla, usein hallin yläkerrassa.”Jalkapallossakin päätuomari tutkii tilanteen videolta. Mihin päätuomaria tarvitaan, jos niin ei tehdä myös jääkiekossa”, Kummola sanoo.aikoo esittää sääntömuutosta Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kokouksessa Bratislavassa ennen siellä pelattavaa miesten MM-turnausta. Kummola on IIHF:n varapuheenjohtaja ja hän aikoo jättää paikkansa ensi vuonna.Ajatus sääntömuutoksesta sai vauhtia sunnuntaina pelatun naisten MM-finaalin jälkeen. Videotuomarit tarkistivat pitkään Suomen jatkoerässä tekemää maalia, joka lopulta hylättiin.”Vaikea tapaus ja se olisi pitänyt viheltää toisin”, Kummola sanoo.julkaisi maanantain tiedotteen Suomen hylätystä maalista. Tiedotteen mukaan maali hylättiin, koska Yhdysvaltojen maalivahtia häirittiin ”ei-tahattomalla” yhteentörmäyksellä.”Kaikki turnauksen aikana tehdyt maalit tarkasti videotuomari. Jatkoaikamaali tarkastettiin ja hylättiin ei-tahattoman maalivahdin häirinnän vuoksi”, IIHF tiedotti. Pasi Mustonen https://www.hs.fi/haku/?query=pasi+mustonen Naisten päävalmentaja https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006072509.html sanoo HS:n haastattelussa, että loppuottelun tuomarit eivät suostuneet keskustelemaan hänen kanssaan tuomiostaan.”Vuorovaikutustilanne on täysin sairas, kun kukaan ei saa puhua kenenkään kanssa”, Mustonen sanoo.Myös Kummolan mielestä tilanne oli erikoinen. Missään ei ole kielletty, etteikö tuomari saa keskustella päävalmentajan kanssa.”Jos erotuomari on varustettu hyvällä itsetunnolla, hän keskustelee”, Kummola sanoo.

Pitäisikö naisten arvoturnauksissa olla ammattituomarit vaikka NHL:stä?

”Naiset ovat halunneet, että naiset tuomitsevat. En usko, että naiset haluavat miestuomareita myöskään jatkossa”, Kummola sanoo.Kummola korostaa, että IIHF on kehittänyt paljon naisten jääkiekkoa viime vuosina.”Juttu on niin, että miesten MM-kisoilla kustannetaan kaikki muut sarjat. Turnausten järjestäminen ei ole halpaa.”Mustonen sanoo HS:n haastattelussa, ”taustalla on mielenkiintoinen valtapeli. Mitään ei ole läpivalaistu koskaan, ja tämä looginen seuraus tavasta toimia”.

Mitä Mustonen mielestäsi tarkoittaa valtapelillä?

”En tiedä, mitä Mustonen tarkoittaa. Jos antaa tällaisia lausuntoja, olisi hyvä avata, mistä on kysymys”, Kummola sanoo.