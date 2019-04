Urheilu

IFK voi lohduttautua, että Tapparan leirissä ollaan vielä pettyneempiä

Pronssiottelut

alkavat olla Helsingin IFK:lle kiusallisen tuttuja jääkiekkoliigassa.Mitali on aina hyvä saavutus, mutta pronssiotteluun joudutaan. Sinne ei koskaan päästä.IFK pelasi pronssista JYPiä vastaan 2017 ja voitti pronssit Turussa viime keväänä.Tulevassa pronssipelissä on IFK:n kannalta yksi hyvä puoli. Tapparan riveissä pettymys viiltää vielä syvemmältä, jos on mahdollista.Tapparalle oli kuin varattuna paikka Liigan finaaleissa, kun se pelasi niissä kuutena keväänä peräkkäin.On helppo kuvitella, millainen antikliimaksi tarjoillaan tamperelaisille hyvään tottuneille kiekkofaneille, kun panoksena ovat himmeimmät mitalit pitkänäperjantaina.Voi jopa sanoa, että IFK:lle pronssiottelu on kauden odottamaton ylitys. IFK jäi huimat 39 pistettä Kärpistä runkosarjassa ja kiipesi rimaa hipoen pudotuspeliviivan päälle.Mitkään merkit eivät viitanneet siinä vaiheessa, että stadilaiset voisivat kamppailla viisi ottelua tasaisesti Kärppiä. Kuudes peli romahti, mutta niin saattoi arvata.Pari taukopäivää voi kummasta herättää kiinnostuksen pronssiin, ja ainahan olisi mukava nokittaa rakas Tappara.