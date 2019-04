”Se oli maali” – Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajan René Faselin mielestä Naisleijonien kultaosuma olisi pitänyt hyväksyä

Urheilu

”Se oli maali” – Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajan René Faselin mielestä Naisleijonien kultaosuma

Suomen

Petra Nieminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fasel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Faselin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy