Columbuksen suomalaisjohtaja Jarmo Kekäläinen HS:lle, kun seura latoi NHL:n jättiyllätyksen: ”Kukaan ei olisi valinnut Tampaa”

Urheilu

Columbuksen suomalaisjohtaja Jarmo Kekäläinen HS:lle, kun seura latoi NHL:n jättiyllätyksen: ”Kukaan ei olisi

Columbus Bluejackets

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Kekäläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Columbuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bluejacketsin

Millainen

https://www.hs.fi/haku/?query=steven+stamkos

Kekäläinen