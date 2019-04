Urheilu

Jääkiekkoliigan ensimmäiset finaaliottelut näkyvät maksutta TV5-kanavalla

loppuottelusarja alkaa lauantaina 20. huhtikuuta Oulun Kärppien ja HPK:n välillä. Avausottelu ja myös toinen finaalipeli tiistaina 23. huhtikuuta lähetetään maksuttomalla TV5-kanavalla.Liigan tv-sopimus on Telialla, mutta kauden aikana joitakin otteluita on näytetty myös TV5:llä.Kaikki finaalipelit näkyvät Telian maksullisessa suoratoistopalvelussa, jolla on noin 90 000 tilaajaa.Liigamestaruuteen tarvitaan neljä otteluvoittoa.