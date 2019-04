Urheilu

Camilla Richardsson palasi pitkältä kilpailutauolta

Camilla Richardsson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Richardssonille

palasi juoksuradoille pitkän tauon jälkeen Kalifornian Torrancessa. Richardsson voitti 10 000 metriä Mt. Sac Relays -kilpailussa kevään kotimaisella kärkiajalla 33.08,26.Richardsonin ennätys on samassa kilpailussa vuosi sitten juostu 32.39,01.”Tosi hyvin kulki, vaikka viimeinen kilometri oli aika rankka. Olen tosi iloinen. Edellisestä kilpailusta on niin kauan ja tämä vuosi on ollut rankka”, Richardsson sanoi., 25, kilpailu oli ensimmäinen sitten viime kesän Kalevan kisojen estejuoksun finaalin. Häneltä todettiin heinäkuun lopulla nilkasta telaluun murtuma, joka päätti kilpailukauden.Richardsson kilpaili Mt. Sac Relaysissä kahdeksan viikon vuoristoleirin päätteeksi. Hän leireili muiden suomalaisten kärkinimien kanssa Arizonan Flagstaffissa.