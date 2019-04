Urheilu

Kestomenestyjä vastaan haastaja: jatkaako kiekkokauden yllätysjoukkue menestyskulkuaan myös Kärppiä vastaan?

vastaan apuvalmentaja, mestarisuosikki vastaan kauden yllättäjä.Ne ovat alkuasetelmat, kun HPK ja Kärpät aloittavat jääkiekon liigakauden mestaruusjahdin.Ensimmäinen loppuottelu pelataan lauantaina runkosarjan voittaneen Kärppien kotikaukalossa Oulussa.Finaalisarja jatkuu ensi tiistaina Hämeenlinnassa. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.puolustava Kärpät on ollut Liigan kestomenestyjä, kun HPK puolestaan pelasi edellisen kerran loppuotteluissa yhdeksän vuotta sitten 2010. Silloin TPS vei SM-kullan voitoin 4–1.Sitä ennen HPK pelasi finaaleissa keväällä 2006. Se olikin riemukas kevät, kun HPK otti liigahistoriansa toistaiseksi ainoan mestaruutensa. HPK kaatoi finaaleissa Porin Ässät.HPK:n nykyinen päävalmentaja Antti Pennanen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+pennanen seurasi molempia finaalisarjoja Rinkelinmäen jäähallin katsomossa. Sitä hän ei sen sijaan muista tarkasti, oliko hän mukana kultajuhlissa Hämeenlinnan torilla.”Voi olla, että olin”, naurahtaa Pennanen, joka valmensi vuosina 2009–2011 HPK:n A-nuoria.ja Kärppien finaalisarjassa erikoista on, että joukkueiden päävalmentajat ovat maajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+jalosen apuvalmentajia.Vuonna 2016 Pennanen voitti Jalosen johtamassa valmennustiimissä nuorten maailmanmestaruuden. Valmentajat myös asuvat lähellä toisiaan.”Olen ylpeä hikiäläinen. Jalonen asuu 300 metriä Hikiän rajalta”, Pennanen sanoo.Hikiä on Hausjärven kylä lähellä Riihimäkeä.Pennanen ja Kärppien päävalmentaja Mikko Manner https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+manner soittavat samaa säveltä, mutta seurajoukkueissaan molemmat keskittyvät tiukasti omaan työhönsä.”Olemme hyviä ystäviä ja viihdymme yhdessä, vaikka emme varsinaisesti soittele toisillemme”, Pennanen sanoo.Pennanen ja Manner ovat tuttuja jo kymmenen vuoden takaa. Molemmat kävivät saman valmentajatutkinnon vuonna 2009.”Ajattelemme samalla tavalla jääkiekosta ja pystymme sanomaan asioista suoraan. Keskinäinen kunnioitus on kovaa luokkaa”, Pennanen sanoo.Liigafinaalien aikana kaksikko ei soittele toisilleen senkään vertaa tai harrasta small talkia. Sen aika on taas toukokuussa, kun maajoukkue kokoontuu yhteen ennen 10. päivänä alkavia MM-kisoja.kauden alkua Kärppiä oli veikattu kevään finaalijoukkueeksi, mutta HPK:ta ei.Mutta niin vain kävi, että hämeenlinnalaissikermä paalutti runkosarjassa viidennen paikan. Pudotuspeleissä se tuhosi ensin TPS:n (voitot 4–1) ja sitten Tapparan (4–2) mitalihaaveet.Pennanen sanoo, että joukkueiden voimavaroihin nähden HPK:n menestys oli yllätys.HPK:n pelaajabudjetti tälle kaudelle oli 1,75 miljoonaa euroa, Kärppien kolme miljoonaa.”Meillä ei ollut kauteen tulostavoitetta. Halusin, että pelaajat kehittyvät. Kaikki mittarit liittyvät siihen. Ajatuksena oli, että annetaan pelaajien tarinan kasvaa. Tältä kannalta en osaa sanoa, onko kausi ollut yllätys vai ei”, Pennanen kertoo.Pennasen mukaan menestystä pitää miettiä pitkällä aikavälillä. Urheilussa ei aina saa pikavoittoja.”Punainen lanka säilyi seuran sisällä. Pitää sietää, ettei aina mene hyvin.”Viime vuonna HPK:n pelit päättyivät runkosarjan kahdenteentoista sijaan.liian helppoa sanoa, että Kärpät marssii mestariksi. Kun katsoo joukkueiden keskinäisiä otteluita tällä ja viime kaudella, voitot ovat tasan 6–6.Tällä kaudella Kärpät voitti runkosarjassa neljä ottelua, HPK kaksi. Toissa kaudella voitot olivat toisinpäin. Kahden kauden maaliero on kuitenkin Kärppien hyväksi 31–26.

Mikä ratkaisee Suomen mestaruuden?

