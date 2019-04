Urheilu

Paluu jääkiekkoilijan arkeen

”Kopissa oli

”Pasilla [Mustonen] on taito repiä pelaajista irti se paras.”

Kiekkonaisen arki

Rajahuhta sanoo yrittävänsä olla murehtimatta asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Se vie turhaan energiaa, sillä päätös ei ole hänen käsissään.

Perhe tukee

Vapaa-ajallaan

”Olen tosi tyytyväinen nyt, että kroppa on hyvässä kunnossa ja pystyn pelaamaan ja nauttimaan siitä, että saa olla edelleen jäällä.”

Kisat luovat uskoa

Maajoukkue kehittyy

Kipinä hehkuu yhä