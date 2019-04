Urheilu

Intohimon ja pakko­mielteisyyden raja on hiuksen hieno – Kun lääkäri suositteli pitkää lepoa, Kirsi Kainulaine

Kirsi Kainulainen

33-vuotiaan

Kaudelle 2019

”Välillä tuntui etten pysty edes kävelemään, mutta kun tarpeeksi uskoo omaan tekemiseen ja työntää kivut sivuun, niin kyllä siitä selviää.”

Rämäpäinen

Intohimo.