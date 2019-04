Urheilu

PSG:lle kuudes Ranskan liigan mestaruus seitsemän viime vuoden aikana

järjesti Ranskan jalkapalloliigan mestaruuden lauantaina Paris Saint-Germainille (PSG), kun se paimensi sarjassa toisena olevan Lillen 0–0-tasapeliin. PSG johtaa sarjaa 16 pisteen erolla, ja Lillellä on viisi ottelua pelaamatta.Mestaruus on PSG:lle seurahistorian kahdeksas ja toinen peräkkäin. Kuluvalla kaudella se kärsi Ranskan liigassa vain kolme tappiota.on tullut Ranskan liigan mahtiseura kuluvalla vuosikymmenellä. Se saavutti ensimmäisen Ranskan mestaruuden kaudella 1985–86 ja toisen 1993–94. Seitsemän viime kauden aikana se on rohmunnut kuusi mestaruutta.Liigan viime peleissä PSG on lepsuillut. Sillä on alla tappiot Nantesille ja Lillelle sekä tasapeli Strasbourgia vastaan.