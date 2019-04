Liverpoolin päävalmentaja Klopp paljasti, miten joukkue siirtyi takaisin Valioliigan kärkeen: ”Pelaajat juonivat tauolla kuvion voittomaaliin”

Urheilu

Liverpoolin päävalmentaja Klopp paljasti, miten joukkue siirtyi takaisin Valioliigan kärkeen: ”Pelaajat juoniv

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toppari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteet: Skysports, This is Anfield.