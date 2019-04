Jukka Halmeen maailma romahti IFK:n pudottua liigasta, ja viime talvena tuli taas tyrmäävä takaisku, kun Stadin kingin kaveriporukka kaikkosi kopista

Urheilu

Jukka Halmeen maailma romahti IFK:n pudottua liigasta, ja viime talvena tuli taas tyrmäävä takaisku, kun Stadi

Jalkapalloilijalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosikausia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halme

Kun

Eri

Stadin derbyt jännittävät

sarjasta putoaminen on tappioista suurimpia.Kauden 2017 liigakarsintojen loppuvihellyksen jälkeen HIFK:n Veikkausliiga-joukkueen kantaviin voimiin kuulunut Jukka Halme https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+halme purskahti itkuun. HIFK oli kolmen kauden liigataipaleen jälkeen pudonnut takaisin toiselle sarjatasolle Ykköseen.Töölön jalkapallostadionin nurmella Halme katsoi kapteeni Esa Terävää https://www.hs.fi/haku/?query=esa+teravaa silmiin, ja kumpikin huomasi, miten kova paikka putoaminen oli toiselle. Seura, joukkue, yhteinen kaveriporukka ja fanit merkitsivät valtavasti.Erään pelaajan mukaan Halmeen maailma romahti. Halme oli monen muun pelaajan tavoin loppuvuodesta henkisesti hukassa. Hän oli ollut parin vuoden ajan jalkapalloammattilainen, ja sitten saavutus otettiin pois.Se oli selvää, että Halme ei jättäisi seuraa ja joukkuetta vaikealla hetkellä. Vuosien varrella hänelle olisi ollut tarjolla paikkoja muissakin liigaseuroissa, mutta hän ei halunnut lähteä Stadista ja HIFK:sta. Halmeesta oli tullut seuran kantava voima, joukkueen hengen ruumiillistuma.Seuraavalla kaudella Ykkösessä fanit maksoivat puolet Halmeen palkasta. Hän oli jälleen joukkueen runkopelaaja, kun HIFK nousi takaisin liigaan.HIFK:n joukkue oli tiivis kaveriporukka, joka nosti seuran ensin Kakkosesta Ykköseen ja sieltä liigaan. Viime kauteen kaveriporukka hajosi.Joukkueen pitkäaikaisesta ytimestä on jäljellä enää Halme, laitapakki Matias Hänninen https://www.hs.fi/haku/?query=matias+hanninen ja keskikenttäpelaaja Jani Bäckman https://www.hs.fi/haku/?query=jani+backman . Seura halusi lähteä uudella strategialla Veikkausliigaan ja lukuisten vanhojen pelaajien sopimuksia ei uusittu.”Totta kai se oli vaikea tilanne, kun jengistä vaihtui noin paljon”, joukkueen nykyinen kapteeni Halme, 33, sanoo HIFK:n pukukopissa Telia 5g -areenan eteläpäädyssä.”Nyt on otettu tämä linja tämän vuoden joukkueen kasaamisessa. Tähän on vain sopeuduttava.”HIFK on vuokralaisena HJK:n hallinnoimalla stadionilla ja sen pukukoppitilat ovat pienet ja ahtaat. Pukukoppi on itse asiassa kaksi pientä pukukoppia, joista kumpaankin mahtuu puolet joukkueesta, ja koppien lisäksi on pieni fysioterapeutin huone. Seinillä on kuvia HIFK:n liigataipaleelta, nousujuhlista ja joitain kuvia myös menestyksekkäästä historiasta.Koppien sisäänkäynnin edessä on taulu joukkueen tunnuslauseista. Niitä ovat muun muassa periksiantamaton taistelija, intohimoinen joukkuepelaaja, kunniallisesti itsevarma ja ylpeä muttei ikinä koppava.Halme on nyt soihdunkantaja, perinteen vaalija joukkueessa. Hän kertoi kauden alla uusille pelaajille, mistä IFK:ssa ja sen hengessä on kyse. Joukkueen leirillä hän näytti uusille pelaajille HIFK:n ja HJK:n paikallisottelusta, Stadin derbystä tehdyn dokumentin.fanitti pikkupojasta lähtien HIFK:ta ja seurasi jääkiekkojoukkuetta. Länsi-Pasilassa lapsuutensa asunut Halme aloitti jalkapalloilun KäPassa, siirtyi joukkueen mukaan ensin HIFK:hon ja sitten PK-35:een.Vuosituhannen vaihteessa Halme katsoi veljensä Mikon https://www.hs.fi/haku/?query=mikon pelejä IFK:n edustusjoukkueessa.Kun IFK:n kannattajaryhmä Stadin Kingit perustettiin kesällä 2001, oli 16-vuotias Halme mukana toisella kannattajamatkalla. Kuusankoskella oli mukana kolmisenkymmentä fania.Niistä ensimmäisistä matkoista fanitoiminta rupesi kasvamaan kohti nykyistä laajuutta, jossa Stadin derbyissä pohjoispääty on nykyään täysin punainen ja täynnä laulavia faneja.Kolmosdivarin otteluissa lähiökenttien laidoilla paloivat soihdut ja liput heiluivat HIFK:n pelatessa.Halme pelasi ensimmäisen kerran aikuisena parikymppisenä IFK:ssa vuonna 2007 kolmosdivarissa.”Ei minulla ollut sellaista ajatusta, että pitäisi päästä ammattilaiseksi.” Jani Honkavaara https://www.hs.fi/haku/?query=jani+honkavaara tuli IFK:hon päävalmentajaksi vuonna 2013, ajatteli Halme ensimmäisen kerran, että jonain päivänä joukkue saattaisi pelata liigassa. Ammattilaisuus oli haaveena. Kahdessa kaudessa tuli kaksi sarjanousua ja pääsy liigaan.Liiganousu varmistui Bolliksen eli Pallokentän nurmella 6. lokakuuta 2014. Halme pomppi ottelun jälkeen punaisen ihmismassan keskellä nurmella ja lauloi muiden mukana ”kaikki pomppii IFK:lle hei, hei”.”Ei sitä oikein tajunnut, mitä oli tapahtunut. Se on parhaimpia muistoja fudisuralta.”Seuran organisaatio oli lapsenkengissä, nousu tuli liian äkkiä.”Fyrkat eivät olleet suuria. Jengi ei funtsinut rahaa. Motivaatio oli niin kova kaikilla.”Epäiltiin, miten divarijyrät pärjäisivät liigassa. Halmeen taidot riittivät hyvin. Fanit olivat kehittäneet taitavalle pelaajalle oman laulun ”Los Momentos Sexuales”.Kun Halme solmi jatkosopimuksen IFK:n kanssa, silloinen urheilutoimenjohtaja halusi, että Halme olisi sanonut lauseen videolle. ”Jurona jätkänä” tunnettu Halme ei lähtenyt mukaan tempaukseen.Halme ei halua tehdä itsestään isoa numeroa. Kentällä hän oli kova ja säälimätön, ja sillä tinkimättömyydellään hän ansaitsi joukkuekavereiden kunnioituksen.ihmisten kertomusten perusteella Halmeesta muodostuu kuva taiteellisesta luonteesta, jolle musiikki oli henkireikä.Pelaamistaan hän rahoitti välillä varastoduunarina ja vielä ensimmäisellä liigakaudella hän oli ohjaajana HJK:n iltapäiväkerhossa. Seuraavalla kaudella hänestä tuli viimein täysiverinen jalkapalloammattilainen.”Kyse oli lasten kasvatuksesta, eikä sillä ollut mitään tekemistä HJK:n ja HIFK:n kilpailuasetelman kanssa.”Pelaaminen IFK:ssa ei ole tuonut suuria rahoja tai omistusasuntoa, eikä hän omista edes ajokorttia. Sellaisia asioita hän ei murehdi.”Olen tyytyväinen siihen, mitä on. Yritän nyt nauttia niin paljon kuin mahdollista, koska tämä on parasta duunia mitä voit tehdä.”Jukka Halme muistaa ensimmäisen Stadin derbynsä kaudelta 2015 hyvin. Hän jännitti sitä peliä enemmän kuin tavallista peliä, ja pari päivää ennen peliä mielessä pyöri erilaisia skenaarioita pelistä.”En osaa sanoa, mikä siinä jännitti. Ehkä se, että kaikki on niin suurta.”

Onko HJK:n kohtaamisessa jotain erityistä?

”Totta kai, se on paikallisottelu. Kannattajapuolella on jännitteitä. Totta kai niistä peleistä haluaa voiton.”

Millaisia tunteita sinulla on Klubia kohtaan?

”Juniorivuosilta lähtien HJK on ollut paras vastustaja. Minusta tuntui, että HJK oli silloin juniorivuosina ylimielinen vastustaja. En niistä pidä, mutta en koe mitään vihaa.”

Miten hieno tunnelma kentällä on Stadin derbyissä?

”Tavallaan toivoisi, että sellaista olisi aina. Toivon, että en ole loukkaantunut tai pelikiellossa niissä otteluissa.”

Mitä ajattelit silloin, kun IFK:n joukkueeseen tulivat HJK:sta tunnetut Antti Muurinen, Mikael Forssell ja Mika Väyrynen?

”Kyllähän se vähän oudolta tuntui. Kyllä sitä tiesi, mitä fanit siitä ajattelevat. Täytyy sanoa, että he kaikki olivat ihan loistavia tyyppejä ja olivat täysillä mukana. He sisäistivät IFK:n homman, vaikka tulivat Klubista.”

Onko arvoja, jotka yhdistävät kaikkia ifklaisia?

”Vaikea kysymys. Totta kai mukaan mahtuu paljon erilaista porukkaa.”

Mitä olet ajatellut siitä, kun IFK:n fanikatsomossa on ollut mukana pahoinpitelyistä tuomittu uusnatsi?

”Onhan se aika vastenmielistä. Siinä mustamaalataan koko seuraa. Tiedän, että siellä ei ole mitään natsikeskittymää. On tosi harmittavaa, että on noita juttuja, mitä on käynyt vuosien varrella. Se on se ikävä puoli siinä, että porukka katsomossa kasvaa ja mukaan tulee törppöjä. Se on tuomittavaa. En ole sitä ilolla seurannut.”

IFK:n fanikatsomosta huudettiin homo-huutoa vastustajan maalivahdeille aiemmilla kausilla. Mitä ajattelet siitä?

Veikkausliigassa HJK–HIFK Telia 5g -areenalla kello 18.30. Ruutu.fi näyttää ottelun.

”Eihän se nyt kovin hyvältä kuulosta. En tiedä, huutavatko sitä enää.”