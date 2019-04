Classic juhli taas salibandymestaruutta, kymmenen pelaajaa oli voittamassa kauden aikana neljää eri mestaruutta

Urheilu

Classic juhli taas salibandymestaruutta, kymmenen pelaajaa oli voittamassa kauden aikana neljää eri mestaruutt

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Manageri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy