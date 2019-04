Amerikkalaisperhe syytteessä golfin Masters-turnauksen pääsylippupetoksesta – onnistuivat huijaamaan arvontajärjestelmää

Urheilu

Amerikkalaisperhe syytteessä golfin Masters-turnauksen pääsylippupetoksesta – onnistuivat huijaamaan arvontajä

Neljä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mastersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teksasilaisperhe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytedokumenteista

Tämän

Lähde: AP