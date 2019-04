Urheilu

Snooker-legenda Jimmy White hävisi kuusi MM-finaalia ja elämänsä ottelun, mutta se saattoi pelastaa hänet

Jimmy White

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Guardianin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkän